Valditara visita scuola dopo raid che ha ucciso due mucche allevate nell’istituto | “La cultura della legalità deve partite delle scuole”

'Per quanto ci riguarda noi rimaniamo assolutamente aperti costruttivamente al confronto - ha concluso Versace - i sindaci hanno chiesto di essere ascoltati ed anche il Ministro, in...'Per quanto ci riguarda noi rimaniamo assolutamente aperti costruttivamente al confronto - ha concluso Versace - i sindaci hanno chiesto di essere ascoltati ed anche il Ministro, in...

Valditara visita scuola devastata dai ladri: “Chi ruba il futuro ai dei bimbi è un vigliacco” Orizzonte Scuola

Calabria, Valditara in visita: “La scuola deve essere un punto di riferimento” Il Tempo

“Importante segnale la presenza del ministro Giuseppe Valditara in Calabria. Il messaggio è chiaro: le risorse autorizzate dal novembre 2022, oltre 510 milioni, rappresentano l’attenzione di questo Go ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...