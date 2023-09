Usa | il leader dei Repubblicani chiude la porta a Zelensky | «Altri 24 miliardi di aiuti? Dobbiamo pensare prima agli americani»

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sembra passata un’era geologica da quando Volodymyrparlò ai rappresentanti del Congresso Usa solennemente riuniti in seduta comune. Non era neppure un anno fa. Nove mesi fa esatti, per la precisione. Ma da quel 21 dicembre 2022 il vento politico filo-ucraino negli Usa pare aver perso via via forza, impercettibilmente ma inesorabilmente. Non che l’America non continui a sostenere l’Ucraina e ad avversare radicalmente l’aggressione lanciata in Est Europa da Vladimir Putin. Ma il «peso» politico e soprattutto economico di 19 mesi (e oltre) di sostegno militare a Kiev sembra farsi sentire sempre di più: specie sul fronte Repubblicano, dove Donald Trump sta tornando a prendersi la scena in vista dellerie e poi delle presidenziali 2024. A dare il senso della linea che l’ex presidente vuole imporre al partito riguardo al conflitto – e ...