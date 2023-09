Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Litigio Di Fuoco Tra Federico e Carola!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 21 settembre 2023)die Carola tornano in studio dopo la rottura. Tra i due scoppia un duro scontro, e tutti si schierano contro Carola… Nellaquotidiana di, sono tornati in studioe Carola. I due erano usciti insieme dopo il trono di lui, dopodiché si sono lasciati. Al centro dell’attenzione anche Silvio, che ha rifiutato di conoscere la dama Nunzia.di: Silvio respinge la dama Nunzia per via dei suoi tre cani! Lasi apre con Silvio che viene invitato a sedersi al centro dello studio. Maria De Filippi dice a Donatella, che lo sta frequentando, di stare tranquilla ...