Uomini e Donne | dopo l' ospitata di Ida Platano e Alessandro | arriva un eloquente gesto di Riccardo Guarnieri

Martedì scorso sono tornati come ospiti Ida Platano e Alessandro Vicinanza a, che proprio nel dating show di Maria De Filippi si sono sconosciuti e innamorati lasciando insieme il programma., Riccardo Guarnieri: "Quel tempo per creare delle basi ...Nei giorni di maggiore affollamento all'interno della tensostruttura - cone bambini insieme - Caritas è stata chiamata dalla prefettura per un aiuto: 'Abbiamo accolto per un paio di ...

Martedì 19 settembre Witty TV

Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 20/09/23 Isa e Chia

Grandissimo trionfo dell'Italia nella cronostaffetta junior mista agli Europei 2023 di ciclismo su strada. A Drenthe, nei Paesi Bassi, il sestetto azzurro composto da Andrea Bessega, Luca Giaimi, Andr ...La mossa social di Riccardo Guarnieri dopo la puntata di Uomini e Donne in cui sono stati ospiti Ida Platano e Alessandro Vicinanza.