Universiadi Invernali 2025 | a Torino la presentazione ufficiale Spettacolare accensione della Mole Antonelliana

Nel Salone d'onore del Castello del Valentino si è tenuto il primo incontro programmatico promosso dal Comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Universitaridi Torino 2025 , in occasione ...... che presenteranno la camminata non competitiva "Pinerolo Big Walking del Cuore" , e la Federazione internazionale sport universitari organizzatrice delle. In Sala Caramba (...

Universiadi Invernali 2025: a Torino la presentazione ufficiale. Spettacolare accensione della Mole Antoneliana OA Sport

La sostenibilità tra gli obiettivi delle Universiadi invernali di Torino 2025 TorinOggi.it

Ieri sera con una grande festa al Palavela si è chiusa la Giornata Internazionale dello Sport Universitario celebrata in tutto il mondo per i suoi valori educativi e culturali. Torino ha ricordato l’e ...Ieri sera con una grande festa al Palavela si è chiusa la Giornata Internazionale dello Sport Universitario celebrata in tutto il mondo per i suoi valori educativi e culturali. Torino ha ricordato l’e ...