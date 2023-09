Una cifra da capogiro | versiamo l’Imu per pagare i migranti

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 settembre 2023) Se c’è una cosa su cui l’Italia è formidabile, e conviene parlarne ora in cui qualcuno dice c’è un’emergenza, è la nostra macchina dei soccorsi. Ma è anche formidabile l’idea che si parla sempre di quattrini tranne che quando si parla di immigrazione. Eppure i quattrini c’entrano molto. Ad esempio nei nostri rapporti con alcuni partner europei, che per motivi di soldi qualche migrante in più non lo vogliono. Ma non solo. Per questo abbiamo fatto qualche calcolo per voi, soltanto per darvi il senso di quello che avviene. Intanto la prima cosa che gli italiani fanno quando ricevono una nave diè quella di dare un kit di primo ingresso, cosa ovviamente giusta, del valore di 150 euro per ogni persona. Calcolate che in Italia sono arrivate 132 mila persone quest’anno, il doppio rispetto all’anno scorso. Inoltre il costo medio per ogni ...