Un venerdì di allerta meteo | temporali e nubifragi | ecco le zone più a rischio

L'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'meteo gialla per temporali dalle prime ore di domani e per le successive 18 - 24 ore. Si ... Giorno per giorno22. Al nord:...VITERBO - L'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'gialla dalle prime ore di domani,22 settembre e per le successive 18 - 24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni ...

Prorogata allerta meteo gialla fino alle 13,59 di venerdì 22 settembre www.comune.genova.it - le notizie in Comune