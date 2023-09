Un sospiro che sa di preoccupazione | un abbraccio nel segno della compattezza

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’analisi dopo il successo del Napoli contro il Braga in Champions League, due particolari momenti fotografano la condizione degli azzurri. Il successo del Napoli all’esordio in Champions League per 1-2 contro il Braga è sicuramente una boccata d’ossigeno per gli azzurri di Rudi Garcia, reduci da due gare non convincenti in campionato contro Lazio e Genoa. Nemmeno la vittoria con i portoghesi ha convinto in realtà più di tanto, ma il tecnico francese ha tenuto a sottolineare in conferenza stampa post partita quanto ciò che davvero interessasse fossero i tre punti. Ed è assolutamente vero. Il Napoli aveva bisogno di tornare alla vittoria, ma con lo stesso cinismo va detto che il gioco mostrato non convince. Il tutto viene acuito dal clima poco collaborativo che c’è attorno al club e soprattutto al suo allenatore, Rudi Garcia. L’ombra di Spalletti è un peso difficile da sopportare. Lo ...