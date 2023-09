Un rigore meno ottuso nell’Europa del futuro? Sì | ma a due condizioni

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 21 settembre 2023) Al direttore – Ho letto le parole pronunciate da Sergio Mattarella in Germania e mi chiedo se il presidente della Repubblica abbia cambiato idea sull’Europa. “Sì a regole di bilancio rigorose, ma ilnon siae cieco e abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell’economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale”. Sono disorientata: mi devo preoccupare?Lucia Arroni Direi che la possibilità che neldell’Europa vi sia unnone non cieco dipende da due fattori. Il primo fattore, ovviamente, che è quello a cui fa riferimento Mattarella, è legato alla riforma del Patto di stabilità in Europa. Il senso della ...