Un museo… di palloncini | alla Mostra d’Oltremare di Napoli c’è “Pop Air” di Balloon Museum

Leggi su fmag

(Di giovedì 21 settembre 2023)è pronta a immergersi in un mondo incantato con l’arrivo della straordinariaimmersiva ‘Pop Air‘ diche verrà ospitata d. Questo evento eccezionale trasformerà gli spazi espositivi in un luogo magico e surreale, offrendo un’esperienza straordinaria che incanterà sia grandi che piccini. L’evento ‘Pop Air‘ disarà aperto al pubblico presso la(nel quartiere Fuorigrotta di, raggiungibile facilmente anche con metropolitana linea 2 e linea Cumana EAV oltre che a ridosso del capolinea ANM di Piazzale Tecchio) dal 22 settembre al 7 dicembre. È un’opportunità straordinaria per tutti, grandi e ...