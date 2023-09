ULTIM’ORA | La WWE licenzia ancora | fuori Rick Boogs | Elias | Riddick Moss | Top Dolla e Aliyah

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 settembre 2023) Continuano i tagli in casa WWE. Dopo i numerosi tagli al personale operati la settimana scorsa, quest’oggi fioccano notizie riguardanti dolorosi tagli al roster, con diversi nomi che si aggiungono a quelli di Mustafa Ali ed Emma, di cui vi abbiamo reso conto nelle scorse ore. Tra i nomi che sono venutinegli ultimi minuti ci sono, Top. Vi terremo aggiornati sui prossimi nomi ma è interessante notare come almeno un paio di questi nuovimenti siano tra i nomi voluti da Triple H dopo la sua nomina a capo del settore creativo della WWE. Parliamo di Emma e degli Hit Row, anche se al momento abbiamo avuto conferma solo delmento di Tope non di ...