Ultime Notizie Roma del 21-09-2023 ore 07 | 10

(Di giovedì 21 settembre 2023)dailynews radiogiornale giovedì 21 settembre Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio viviamo un’epoca complessa fatta di emergenze mutazioni continue non possiamo permetterci il lusso delle frasi di circostanza dei tipi dei cantanti ma non attuati delle scelte facili in luogo di quelle giuste così Inizia il discorso del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di fronte all’assemblea generale dell’ONU nome dell’Italia la presidente del consiglio come aveva anticipato c’entra il suo intervento sulla questione delle migrazioni e ovviamente c’è anche il problema della guerra in Ucraina almeno 7 feriti In seguito a una molteplice attacco Russo a Kiev kharkiv il sindaco della capitale e Vitali Klitschko Cerato tramite il tuo canale ufficiale telegram diciottenne una bambina di 9 anni sono stati portati in ospedale dopo che la Russia ha ...