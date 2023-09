(Di giovedì 21 settembre 2023) Riprendono le pubblicazioni", fondata da Angelo Oliviero Olivetti nel 1906, storico periodico di approfondimento sul sindacato in rapporto alla politica, alla storia, all'...

... avendo già deciso di dire di no a prescindere di ciò di cui si parla, altri, tra questi l'a volte dicono di no quando è giusti e a volte dicono di sì. Io penso che l'Italia abbia bisogno di ...Per il Segretario Generale dell', Paolo Capone: "Siamo orgogliosi di aver ripreso le pubblicazioni della rivista 'Pagine Libere", fon data da Angelo Oliviero Olivetti nel 1906, di cui oggi sono ...

Ugl, al via il primo numero della rivista "Pagine libere" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

UGL, al via primo numero "Pagine Libere di Azione Sindacale" LA STAMPA Finanza

Roma, 21 set. (askanews) - Riprendono le pubblicazioni della rivista "Pagine Libere", fondata da Angelo Oliviero Olivetti nel 1906, ...La rivista è uno storico periodico di approfondimento sul sindacato in rapporto alla politica, alla storia, all’economia, ai new media, all’architettura Nasdaq 13.469 INV.