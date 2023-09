UEFA Youth League | 1ª giornata | risultati e classifiche Inter rimontata

(Di giovedì 21 settembre 2023) Si è chiusa la primadi. L’Primavera ha pareggiato contro la Real Sociedad per 3-3 e sprecato per due volte il suo vantaggio. Un punto nel girone guadagnato in trasferta.– 1ªGRUPPO A Galatasaray-Copenaghen 1-5 Bayern Monaco-Manchester United 2-0 CLASSIFICA: Copenaghen 3, Bayern Monaco 3, Manchester United 0, Galatasaray 0 GRUPPO B Arsenal-PSV 1-2 Siviglia-Lens 0-1 CLASSIFICA: PSV 3, Lens 3, Arsenal 0, Siviglia 0 GRUPPO C Real Madrid-Union Berlino 2-1 Braga-Napoli 1-0 CLASSIFICA: Real Madrid 3, Braga 3, Union Berlino 0, Napoli 0 GRUPPO D Real Sociedad-3-3 Benfica-Salisburgo 1-1 CLASSIFICA:1, Real Sociedad 1, Benfica 1, ...

Il Napoli Primavera ha iniziato oggi l'avventura nellaLeague per la stagione 2023 - 2024, con una sconfitta di misura: Braga - Napoli 1 - 0 in Portogallo. Non basta l'assalto finale degli azzurrini che non riescono a trovare il pari sul ...Il Napoli Primavera si appresta a iniziare l'avventura nellaLeague per la stagione 2023 - 2024. Gli azzurrini di mister Tedesco saranno impegnati oggi nella sfida contro il Braga U19, squadra fortissima in cui militano anche giocatori impiegati ...

Youth League, Braga-Napoli: segui la gara in diretta su CalcioNapoli24 a partire dalle 14:45 CalcioNapoli24

UEFA Youth League, esordio amaro per il Napoli: ko di misura a Braga Cronache della Campania

Real Sociedad-Inter Primavera, finisce il match Youth League iniziato oggi alle ore 12:00. I nerazzurri di Cristian Chivu sono partiti bene, avanti 1-2 grazie alle reti di Kamate e Sarr nel primo temp ...L’Inter Primavera non va oltre il pareggio con il risultato di 3-3 contro la Real Sociedad (vedi tabellino e pagelle ). In Spagna all’esordio in UEFA Youth League i nerazzurri sprecano per due volte i ...