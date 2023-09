Ucraina | voltafaccia della Polonia | “Basta armi a Kiev”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non si spegne in Europa l’eco delle polemiche dopo che il 20 settembre il primo ministro, Mateusz Morawiecki, ha dichiarato che Varsavia non darà piùall’. S’incrina l’alleanza dei paesi che sostengononella guerra di resistenza all’invasore russo. La situazione politico-diplomatica fraè precipitata negli ultimi giorni. E la brusca dichiarazione di Morawiecki ha fatto seguito alla convocazione urgente dell’ambasciatore ucraino a Varsavia. Nel bel mezzo di una disputa sulle esportazioni del grano di. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Foto Ansa/Epa Pawel SupernakIl problema del grano ucraino È questo, infatti, uno dei nodidiscordia. Laha ...