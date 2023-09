Ucraina | Meloni | ' mai con chi piega popolo con freddo e buio | Italia ha scelto da che parte stare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) New York, 21 set. (Adnkronos) - Nella "guerra di invasione russa dell'" "sta a noi, a ciascuno di noi, decidere da chedella storia, in coscienza. Ma non prendiamoci in giro, perché questa è la posta in gioco. La scelta tra la Nazione e il caos, e tra la Ragione e la prevaricazione". Lo ha detto la premier Giorgia, nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "L'- ha proseguito al presidente del Consiglio - hachiaramente da che. Lo ha fatto per senso di giustizia. Lo ha fatto perché è consapevole di quanto sarebbe difficile governare un mondo nel quale ha avuto la meglio chi bombarda le infrastrutture civili sperando dire uncon il ...