Ucraina | Meloni asfalta i “pacifinti” | «Chi vuole la resa di Kiev ignora il vero valore della pace»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 settembre 2023) «Cedere oggi invorrebbe dire cedere sempre a qualunque sopraffazione, in ogni luogo e in ogni circostanza. Noi difendiamo la libertà e la sovranità dell’per difendere e proteggere noi stessi, il mondo libero e l’idea che nessuno può prevaricare nessun altro senza subire conseguenze». Così il premier Giorgia, nel messaggio inviato in occasione dell’evento “Il“, organizzato dal think tank Remind in collaborazione con il Parlamento Europeo. Così lain un messaggio al Think Tank Remind «L’Italia e l’Europa – si legge ancora nel messaggio – hanno il dovere di adoperarsi con la massima energia per ripristinare il diritto, la giustizia e la libertà. Vogliamo essere protagonisti del nostro presente e del nostro futuro, non ...