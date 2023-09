Ucraina | ecco le nuove armi Usa | Kiev non avrà missili Atacms

(Di giovedì 21 settembre 2023) Washington vara un pacchetto di aiuti da 365 milioni Gli Stati Uniti forniranno all’un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 325 milioni di dollari. Lo ha riferito l’emittente Nbc News, citando due funzionari statunitensi nella giornata in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa visita al presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca. Il pacchetto includerà sistemi di difesa aerea e di artiglieria per supportare le forze armate ucraine, ha fatto sapere il portavoce del Pentagono, Pat Ryder. “Il presidente ha deciso che non fornirà gliall’, ma non ha nemmeno tolto la questione dal tavolo per il futuro”, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, a proposito della fornitura adeia lungo ...

I rapporti tra Varsavia e Kyiv stanno per cambiare marcia, ma non in avanti. In un annuncio datato martedì 20 settembre il primo ministro polacco ...

Sulla guerra in Ucraina è stato rivela to un altro fatto di retroscena avvenuto prima dell'invasione: la Nato cercò di negoziare con Putin senza ...

"Il presidente ha deciso che non fornirà gli Atacms all', ma non ha nemmeno tolto la questione dal tavolo per il futuro", ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa ...leggi anche Onu, Zelensky illustra piano di pace: "Via potere di veto alla Russia" FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Guerrail piano di Kiev nel caso ...

Ucraina, ecco nuove armi Usa: niente missili Atacms per Kiev Adnkronos

Varsavia blocca l'invio di armi all'Ucraina. Ecco perché Formiche.net

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 325 milioni di dollari. Lo ha riferito l’emittente Nbc News, citando due funzionari statunitensi nella ...(Adnkronos) – La Polonia blocca le forniture di armi all’Ucraina No. Non del tutto, almeno. La tensione tra Varsavia e Kiev per motivi commerciali, legati alle esportazioni di grano ucraino e al bloc ...