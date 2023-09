Ucraina | bome russe su Kiev e altre città | due morti e cinque feriti a Kherson

russe su Kiev e altre città: due morti e cinque feriti a Kherson. La notizia su Tg ...russe su Kiev e altre città: due morti e cinque feriti a Kherson. La notizia su Tg ...

Ucraina, bome russe su Kiev e altre città: due morti e cinque feriti a ... TGLA7

Kiev avanza in Donbass ma rimuove sei viceministri della Difesa, anche Hanna Malyar - Zelensky arriva a New York con la moglie Olena, prenderà parte ai lavori dell'Assemblea generale dell'Onu - Zelensky arriva a New York con la moglie Olena, prenderà p RaiNews

Salta il faccia a faccia tra le due nazioni in guerra. Il presidente ucraino: "La pace Solo con il ritiro russo". Il ministro degli esteri del Cremlino attacca: "Pupazzo nelle mani degli Usa, è lui a ...“Ènecessario fermare il rimpatrio dei bambini”. È stata netta la presa di posizione di Save the Children quando, a maggio, gli orfani ucraini sono stati inviati in patria dalla Polonia. “Gli Stati non ...