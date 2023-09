Ucraina | atteso annuncio Biden su nuovi aiuti militari Attacco a Kiev | 7 feriti

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Adnkronos) - Un incontro alla Casa Bianca con Joee colloqui al Congresso di Washington per Volodymyr Zelensky oggi, giovedì 21 settembre. Parlerà ai senatori americani, a Capitol Hill, dopo l'incontro con il presidente degli Stati Uniti.in questa occasione dovrebbe annunciaredagli Usa all', teatro dell'invasione della Russia il 24 febbraio dello scorso anno. E' quanto si legge sul Guardian che cita un funzionario americano coperto da anonimato. Intanto i carri armati Abrams promessi da Washington asaranno presto consegnati a destinazione, ha annunciato nei giorni scorsi il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin in una riunione del gruppo di contatto sull'in Germania. "Sono lieto di ...

Mentre la guerra infuria in, il Presidente Volodymyr Zelensky èquesto giovedì alla Casa Bianca. In agenda un faccia a faccia con il suo omologo statunitense Joe Biden, dopo una visita alla sede delle Nazioni ...Il presidente americano riceverà oggi Zelensky alla Casa Bianca. 'Via il potere di veto alla Russia', ha chiesto il leader ucraino davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu. 'L'Italia sarà in prima ...

Guerra Ucraina, atteso annuncio di Biden su nuovi aiuti militari. LIVE Sky Tg24

Onu: atteso il confronto tra Russia e Ucraina al Consiglio di Sicurezza Vatican News - Italiano

Oggi Zelensky, che ha già incontrato il cancelliere tedesco Scholz, vede Biden: atteso l’annuncio di nuovi aiuti militari all’Ucraina. Negli attacchi russi a Kherson si contano vittime, feriti a Kiev ...La perdita di un alleato Se domani il presidente Usa Biden annuncerà, proprio nel bilaterale con il presidente ucraino, un nuovo pacchetto di aiuti militari - ma sembra non gli attesi Atacms - Kiev ...