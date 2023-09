Tuttosport – “Kvaratskhelia ha bisogno di giocare”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 settembre 2023) 2023-09-21 01:52:47 Fa notizia quanto riportato poco fa da: Il Napoli comincia alla grande il suo percorso in Champions League ed ottiene una vittoria per 2-1 sul finale in casa del Braga. Dopo il gol di Di Lorenzo e varie occasioni sprecate, i padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio con Bruma prima della decisiva autorete di Niakate. Al termine della sfida Rudi Garcia ha commentato la prestazione della sua squadra: “E sempre difficile vincere in Champions fuori casa. L’abbiamo fatto segnando due gol, l’autogol è anche una situazione su cui lavoriamo provando molti cross in area. Lo stato d’animo è stato buono, lo spirito di squadra anche“. Garcia: “Dovevamo fare prima il secondo gol” Il tecnico dei partenopei ha proseguito: “Si può però dire che comunque non siamo stati in grado di metterci al riparo, abbiamo avuto tante possibilità di fare il ...