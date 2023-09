Tutti pazzi per le prime foto di Supersex | la serie con Borghi nei panni di Rocco Siffredi

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sin dall’annuncio della sua realizzazione, laNetflix in cui Alessandro Boghi veste idi, ha attirato l’attenzione e smosso la curiosità del pubblico. La cosa, in effetti, non stupisce. Uno show interamente dedicato alla vita del pornoattore più celebre d’Italia non poteva passare inosservata né essere prodotta in sordina. L’interesse attorno a quello che, già di per sé, si candida ad essere un evento televisivo senza precedenti è, inoltre, aumentato con l’avanzare delle riprese grazie a un rumor che proviene dal set: pare che l’interprete del protagonista si sia calato alla perfezione nella parte – come dimostrano anche leufficiali che sono state diffuse – e si prepari a regalare al pubblico frammenti inediti della vita ...