(Di giovedì 21 settembre 2023) ROMA - Dopo l'esonero delStefan Kuntz , la Federcalcio dellavolta pagina e si affida la guida della nazionale di calcio a Vincenzo. L'aeroplanino, che in ...

Laoccupa attualmente il secondo posto nel gruppo D, con gli stessi punti della Croazia ma anche una partita in più e appena tre lunghezze di vantaggio sull'Armenia; i primi impegni per ...L'aeroplanino, che inper due stagioni ha allenato l' Adana Demirspor , era atteso a Istanbul per formalizzare l'accordo che lo avrebbe legato alla Federazione turca fino al Mondiale del ...

Turchia, ufficiale: Montella è il nuovo commissario tecnico Corriere dello Sport

Ora è ufficiale, Montella è il nuovo allenatore della Turchia. Contratto fino al 2026 La Gazzetta dello Sport

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Vincenzo Montella è il nuovo commissario tecnico della Turchia. L’allenatore italiano, classe 1974, ha firmato un contratto triennale con la ...Un altro allenatore italiano alla guida di una panchina di una nazionale europea. Vincenzo Montella è il nuovo commissario tecnico della nazionale turca. L’ex allenatore del Milan e della Fiorentina f ...