Tsitsipas senza giri di parole | “Con Alcaraz e Sinner…” | ammissione clamorosa

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il greco non sta attraversando un grande periodo di forma: negli Us Open è uscitomente al secondo turno e ha perso posizioni nel ranking Un 2023 grigio scuro. Questo, finora, l’anno di Stefanosche da tempo sta faticando a trovare continuità di risultati specialmente nei tornei più importanti. Dopo aver raggiunto la finale Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Jannik Sinner Matteo Berrettini: 'Le cose sono cambiate ora. Prima di Carlos Alcaraz e ... Lopez: 'A Bologna in diecimila ancheJannik Sinner e Matteo Berrettini' Matteo Berrettini ...Risultati e statistiche che hanno forse relegato in secondo piano Stefanose Alexander ... Lopez: 'A Bologna in diecimila ancheJannik Sinner e Matteo Berrettini' Paolo Bertolucci: 'L'...

Laver Cup 2023: i convocati di Europa e Resto del Mondo. Tsitsipas e Fritz i due numeri 1 OA Sport

Djokovic o Federer Tsitsipas sceglie il migliore tennista di sempre Corriere dello Sport

Mercoledì 20 hanno avuto luogo negli uffici londinesi della ITF i sorteggi per la fase dei Play-Off del World Group I e del World Group II per l’edizione 2024 della Coppa Davis. Complessivamente 48 ...Jannik Sinner occupa il quarto posto nella ATP Race, ovvero la classifica che tiene in considerazione esclusivamente i risultati acquisiti durante la stagione in corso e che qualifica i migliori otto ...