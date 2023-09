Truffe on line | in tre denunciati dalla Polizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ladi Stato di Arezzo, al termine di una complessa attività di indagine, identifica e denuncia tre cittadini italiani per truffa. Questi i fatti: una donna residente in Arezzo, nei giorni scorsi, effettua una ricerca in internet per l’acquisto di una stufa a pellet. Dopo aver scambiato vari post su un noto applicativo social concorda tramite whatsapp l’acquisto del bene, procedendo al pagamento mediante tre ricariche Paysafe Card, per una somma complessiva di € 250,00. A questo punto, l’amara scoperta: il sedicente venditore si rende irreperibile e la donna non riceve la stufa a pellet regolarmente acquistata. Dopo una quindicina di giorni dal pagamento, alla signora non resta che rivolgersi allaPostale di Arezzo, per denunciare la truffa subita. La Squadra diGiudiziaria della Sezione di Arezzo esperisce ...

