Tregua negli sbarchi Piantedosi | Cpr in ogni regione

(Di giovedì 21 settembre 2023) A Lampedusa sembrano lontani i tempi in cui l'isola era affollata da oltre 10mila migranti. E invece è trascorsa appena una settimana da quei giorni che hanno segnato la più grave emergenzadal 2011 a oggi. Il centro d'accoglienza di contrada Imbriacola torna a respirare, con meno di mille persone ospitate all'interno di una struttura che potrebbe accoglierne comunque sempre non più di 250. Tanti sono minori non accompagnati, tutti attendono il momento in cui potranno lasciare l'isola alla volta di altri centri d'accoglienza della penisola. A fare il punto sulla situazione è stato Ignazio Schintu, vicesegretario generale della Croce Rossa Italiana, incontrando i giornalisti a contrada Imbriacola. "Al momento il centro sta tornando alla normalità - ha detto -. Abbiamo circa 900 persone, 280 partiranno in serata con un aereo organizzato dall'OIM. ...