Tredicesima | brutte notizie per moltissimi lavoratori | ecco cosa sta succedendo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il governo ha deciso di non tagliare le tasse sullamensilità: le risorse finanziarie sono poche e per il momento non è possibile. Non era una promessa dell’esecutivo Meloni, ma dal prossimo anno non ci sarà alcuna detassazione sullamensilità, che rimarrà tassata al 100%. Una bruttissima notizia per idipendenti che speravano sul taglio delle tasse sulla gratifica natalizia. La notizia è stata confermata dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo. La priorità dell’esecutivo Meloni è quella di incrementare le buste paga. Nel 2024 dovrà trovare conferma il taglio del cuneo contributivo per i redditi dei lavorati dipendenti di importo inferiore ai 35mila euro. Durante i mesi estivi il governo si è concentrato sulla revisione dell’aliquota Irpef, che andrà ad impattare e ad avere conseguenze ...