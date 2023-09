Traffico Roma del 21-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità circolazione Regolare sul tratto Urbano della A24L’Aquila è sul grande raccordo anulare prontamente perintenso su via di Grottarossa ancora su via di Torpignattara rallentamenti sulla via Tiburtina all’altezza di via Casal Bianco riaperta alvia Mariognoli da viale delle medaglie d’ oro a Piazza della Balduina nei pressi della Trionfale su via Filipponi il transito è vietato ai mezzi pesanti per dissesto del manto stradale in via Portuense per un concorso pubblico alla fiera dipossibili difficoltà alla circolazione fino al pomeriggio inoltrato in centro oggi per il secondo Grand Prix storico dalle 16 alle 20 è in programma la cerimonia inaugurale in piazza ...