Traffico Roma del 21-09-2023 ore 08 | 00

(Di giovedì 21 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulla via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti Ci sono rallentamenti anche sulla Cassia tra la Storta Giustiniana sulla Cassia bis da Formello a via della Giustinianaincolonnato poi sull’intero percorso Urbano della A24 e sulla diramazioneSud a partire da Torrenova si rallenta anche in tangenziale Tra via delle Valli e via Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina in esterna da Prenestina fino allo svincolo dellaL’Aquila e tra salari e Cassia per i tagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a ...