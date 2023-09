...alla, con una sezione curata da Carmen Gallo che avrà ospiti poeti come il tedesco Nico Bleutge e il greco Dimitris Lyacos, che ha scritto una moderna "Odissea" in tre volumi, per cui èi ...... così come lo spiegava Italo Calvino, è "quanto mi batte forte il tuo cuore" come nelladi ... Per questo èi festival in Italia che dedica maggior spazio agli appuntamenti per ragazzi, con un ...

Tra poesia e pittura, viaggi intorno a Rocco Scotellaro Il Manifesto

MET - Il Comune di Reggello e la Proloco Saltino Vallombrosa ... MET - Provincia di Firenze

I giardini selezionati sono stati scelti tra più di mille aderenti al network dei parchi e giardini più belli d'Italia censiti nella guida online ilparcopiubello.it, che ogni giorno fornisce ai ...Si inizia con Spoleto Calling dal 3 all’8 ottobre. In arrivo anche la giornalista di Internazionale Annalisa Camilli ...