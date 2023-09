Totti-Blasi | gli ex coniugi disertano la prima udienza | Prove compromettenti

Udienza decisiva, oggi, per il divorzio di Francescoe Ilary. L'udienza è stata rinviata dal giudice, gli ormai ex coniugi non erano presenti e la decisione è stata comunicata ai loro avvocati. Le parti si rivedranno prima della fine dell'...Francescoe Ilaryallo stadio. Tutti e due a vedere il figlio Cristian, che gioca nella Primavera del Frosinone, impegnata nella sfida con la Roma al Tre Fontane, impianto della capitale. La ex ...

Totti e Ilary allo stadio: cosa c’è dietro la storia sui social mostrata dall’amica di Noemi (e le reazioni... Corriere TV

Blasi, Totti e Noemi, "triangolo" allo stadio. Pioggia di insulti: "Vergogna" Liberoquotidiano.it

Chi si aspettava fuoco e fiamme in aula rimarrà deluso. In tribunale Francesco Totti e Ilary Blasi non si sono presentati. Il giudice non li ha convocati, lasciando ai rispettivi avvocati l'onere di ...Sembra sia arrivato il momento clou per l’ex coppia Totti-Blasi: il processo che porterà al divorzio. Ha preso il via il procedimento giudiziario che porterà ad ufficializzare la rottura legale tra il ...