Torna la “La Festa del Borgo” | 800 anni di storia e 200 botteghe in festa da 13 edizioni

(Di giovedì 21 settembre 2023) Bergamo. Domenica 24 settembre 2023 dalle 10 alle 19la manizione che celebra e promuove lo spirito di uno dei quartieri più storici di Bergamo:Palazzo. Un appuntamento atteso e partecipato da tutta la città e dai paesi limitrofi: oltre 200aperte, street food, spettacoli buskers, musica all’aria aperta, aree sportive, aree dedicate ai più piccoli e molto altro, che ha permesso di registrare nel 2022 una grandissima affluenza in una sola giornata. Fulcro nevralgico del commercio cittadino sin dal medioevo, essendo una delle vie di accesso principali alla città per chi arrivava da Venezia, viaPalazzo si contraddistingue tutt’oggi come un centro dinamico in cui convivono numerose realtà commerciali, sociali e istituzionali attive nel tessuto urbano. ...