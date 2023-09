Torino | Vagnati | 'Rinnovo Juric? Non è il momento | tutti veniamo giudicati dai risultati'

(Di giovedì 21 settembre 2023)è in scadenza: come pensate di gestire questa situazione? Una domanda a cui ha risposto lo stesso ds del, Davide,...

. La versione di. La presentazione di Sazonov è stata l'occasione per incrociare il direttore sportivo delal termine di uno dei mercati più dispendiosi dell'era Cairo. Nel quale ...Dopo la Juventus tocca al. Luciano Spalletti prosegue il suo tour nei quartieri generali delle squadre di serie A per ...la dirigenza granata rappresentata dal direttore sportivo Davide...

Torino, Vagnati: “Noi ora più completi. Buongiorno Dal club nessuna forzatura” Toro News

Torino, Vagnati: "Per Buongiorno c'era una cifra importante" Fantacalcio ®

Juric è in scadenza: come pensate di gestire questa situazione Una domanda a cui ha risposto lo stesso ds del Torino, Davide Vagnati, in occasione della conferenza stampa odierna di presentezione del ..."Ci siamo detti che non era il momento di parlarne prima dell'inizio della stagione: siamo allineati insieme a lui per fare il meglio ...