Torino sommersa dalla spazzatura | è il collasso della raccolta differenziata

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 21 settembre 2023) Oggi Notizie Immagina di passeggiare per le stradetua città e di trovarti di fronte a cumuli di. Questo è lo scenario reale per i residenti di, una città che sta affrontando un serio problema di gestione dei rifiuti. Le accuse sono rivolte al sistema di, che sembra non essere all'altezza del compito. La problematica, laha una gestione piuttosto specifica. Nella maggior parte delle zone, i rifiuti vengono raccolti direttamente dalle abitazioni e dalle attività commerciali, seguendo un calendario specifico per ogni tipo di rifiuto (carta, plastica, organico o ...