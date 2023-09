Tor Bella Monaca – Ama | Nuovo intervento straordinario di pulizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Questa mattina,di Ama a Tornell’ambito dell’operazione interforze, svoltasi in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri, Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Roma. Una squadra di 10 operatori Ama, con il supporto di mezzi speciali (1 compattatore Csl, 1 spazzatrice, 4 veicoli a vasca) ha effettuato operazioni di spazzamento, lavaggio,e raccolta dei rifiuti in via dell’Archeologia. Prosegue l’attività di Ama in collaborazione con Roma Capitale nel Municipio VI, che ha visto l’Azienda impegnata nei giorni scorsi nella sostituzione dei cassonetti vandalizzati presenti sul territorio e offrire un supporto operativo ai volontari nelle diverse attività die decoro. Così in ...

Nuovo blitz interforze nel quartiere romano diMonaca, così come deciso in sede di Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura e volto al ripristino della legalità nella zona di periferia a Roma. Sono stati impiegati ...Nella sede del VI Municipio di Roma, territorio in cui ricadeMonaca, è in corso una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella periferia romana, dove da stamattina è in corso una operazione interforze, sono arrivati ...

Nuovo blitz interforze a Tor Bella Monaca a Roma: in campo 300 agenti RaiNews

Nuovo blitz a Tor Bella Monaca: perquisizioni e ispezioni, sequestrate droga e armi, 2 arresti Corriere Roma

Condotti dai ciclisti dell'Associazione "Pedale Veneziano", che festeggia 110 anni di attività, e guidati da un esperto conoscitore dell'isola, si potrà godere di un bellissimo tramonto ... Forte ...Ater Roma comunica tramite una nota che sono stati recuperati 4 immobili di proprietà ATER Roma occupati abusivamente.