Toni | «Inter non può fare a meno di Thuram! Con lui in campo…»

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’esce indenne dalla trasferta contro la Real Sociedad. Un 1-1 colto nel finale con la zampata di Lautaro Martinez. Luca, su Prime Video, individua in Thuram l’elemento imprescindibile per la squadra IMPRESCINDIBILE – Questa l’opinione di Luca: «All’è andata bene. Inzaghi è stato molto bravo a mettere Thuram. Secondo me i nerazzurri non possonodi lui. E l’unico che gli da profondità. Con lui in campo è un’altra. Lautaro Martinez? I grandi attaccanti pertanti gol devonoanche questi gol. Bravo l’argentino a crederci sul “cross” (ride, ndr) di Frattesi».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

...su Prime Video e il prossimo incontro vedrà scendere in campo mercoledì 20 settembre l'di ...15, condotto da Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Luca. Gli highlights di tutte le partite della ...... sul caso è intervenuto anche il ds del Bayern, Christoph Freund , che ha provato a smorzare i:... Un supporter dell'scrive: " Pavard De Ligt Bastoni " e uno juventino: " Ci fosse la ...

Toni: “Inter migliorata tanto, sarà un bel derby. Per lo scudetto…” fcinter1908

Toni e la Serie A: “Inter-Milan partita più bella, Lukaku porta entusiasmo a Roma” | VIDEO CM.IT CalcioMercato.it

Champions League, stasera Real Sociedad - INTER in diretta streaming su Prime Video, Si torna in campo su Prime Video con la fase a gironi della massima competizione europea. A scendere in campo merco ..."Aver lasciato per giorni migliaia di migranti in condizioni disastrose e umilianti e aver messo i lampedusani in una situazione di enorme disagio aveva come unico e cinico obiettivo quello di creare ...