Tiro a volo | Europei juniores 2023 | Italia | altri due ori! Squadre sugli scudi nel trap

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Un’altra giornata di gare è andata in archivio aglidi, in corso di svolgimento a Osijek. Sulle pedane croate oggi, giovedì 21 settembre, è stata la volta delle gare adi, tanto al femminile quanto al maschile. Ecco come sono andate le cose.Team DonneSofia Littamè, Giorgia Lenticchia e Maria Teresa Giorgia Maccioni asfaltano la concorrenza prendendosi l’oro dopo una brillante qualifica e il 6-0 nella finalissima, infilitto alla Repubblica Ceca; che si ferma all’argento. Il bronzo invece va alla Gran Bretagna, abile a superare 7-3 la Turchia, in un scontro dominato dalle britanniche.Team UominiAltro giro, altro oro per ...