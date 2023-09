Tim Burton a Torino | il premio Stella della Mole e la masterclass

(Di giovedì 21 settembre 2023) È prevista per l’11 ottobre prossimo ladel regista, in occasione dell’inaugurazionemostra Il mondo di Tim, visitabile al Museo del cinema difino ad aprile Asi scaldano i motori per l’aperturagrande Mostra Il mondo di Tim, che vedrà il regista omaggiato con il. L’inaugurazione sarà anticipata da unal’11 ottobre alle 18.30 al Museo Nazionale dei Cinema, condotta da Piera Detassis. L’apertura delle prevendite per laè il 27 settembre alle ore 10. Ilè un importante ...

Inaugererà il 10 di ottobre la mostra 'Il Mondo di Tim Burton' che fino al 7 aprile 2024 ospiterà al Museo Nazionale del Cinema di Torino disegni, bozzetti e documenti dalla carriera del grande regista di Burbank. L'11 ottobre alle 18:30, in occasione dell'apertura al pubblico, il regista terrà anche una Masterclass condotta da Piera Detassis e riceverà il premio Stella della Mole. Aprono il 27 settembre alle ore 10:00 le prevendite per la Masterclass.

L'esposizione sarà inaugurata il 10 ottobre alla Mole Antonelliana. Il giorno dopo, in occasione dell'apertura al pubblico, il regista di Burbank terrà anche una Mastarclass e riceverà il premio Stell ...È prevista per l'11 ottobre prossimo la masterclass per l'inaugurazione della mostra Il mondo di Tim Burton al Museo del cinema di Torino.