“The Masterplan” | la limited edition dell’album degli Oasis

(Di giovedì 21 settembre 2023) Disponibile dal 3 novembre in cd, musicassetta e vinile la riedizione della celebre compilation b-sides a 25 anni dalla sua uscita Il 3 novembre uscirà in formato da collezione in edizione limitata la riedizione di “Thevia Big Brother Recordings Ltd. A 25 anni dall’uscita originale, verranno resi disponibili nuovi formati tra cui CD, musicassette color crema e doppio vinile in edizione limitata (argento, marmo verde e nero e LP neri). I nuovi formati presentano audio rimasterizzato, tratto dalle ristampe di “Chasing The Sun”, disponibile per la prima volta in un’unica raccolta. “The” è una straordinaria raccolta di lati B originariamente presenti nei singoli dei primi tre album, “Definitely Maybe” (1994), “(What’s The Story) Morning ...