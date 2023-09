The Continental | la serie prequel di John Wick è promossa o bocciata dalla critica?

, la serie prequel di John Wick , debutterà domani in streaming su Peacock negli Stati Uniti e su Prime Video nel resto del mondo, ma sono già approdate online le prime recensioni sul ...Il mondo di John Wick si espande con, una serie prequel ambientata sì nello stesso universo dei film ma che rinuncia al protagonista per eccellenza del franchise, Keanu Reeves . Un progetto di questo tipo può funzionare ...

The Continental: recensione della serie spin off di John Wick Cinefilos.it

The Continental: Su Prime Video la serie tv prequel di John Wick The Wom

The three-minute teaser for "The Continental: From the World of John Wick," revealed at SDCC two months ago, is probably the closest the three-part event gets to the flavor and feel of the Keanu ...Lakeshore Records will release The Continental: From the World of John Wick (Original Soundtrack) on September 22, capturing the menace and intrigue of the prequel series with electronic music by ...