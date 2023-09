Testo e traduzione di One More Time dei Blink 182 | il lieto ritorno con un nuovo album

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 settembre 2023) Onedei182 è fuori, finalmente, e spiazza tutti. Se Edging ci aveva restituito in maniera discreta il pop punk che ha reso famosi Mark Hoppus, Tom Delonge e Travis Barker, questosingolo ci fa scoprire nostalgici. Onedei182 Nel video diretto da Carlos Lopez Estrada ritroviamo il power trio nelle ambientazioni dei videoclip più famosi: c’è la stanza tappezzata di fotografie di Adam’s Song, la spiaggia di What’s My Age Again? e All The Small Things, le rovine di Stay Together For The Kids e tanto altro. In mezzo ci sono i tre ex ragazzi con facce malinconiche, un “I miss you” che è una cara citazione e un brano che non decolla. Un piattume che abbiamo incontrato anche neglisuonati da Matt Skiba, ma ...