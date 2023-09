Test sui disabili? Può prendere Salvini | Calenda oltre il limite della decenza | scoppia il caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Elon Musk a caccia di volontari. Il patron di Tesla, nonché proprietario di X, è alla ricerca di persone per un'altra sua startup: la Neuralink. La causa? Qualcuno che si offri perare il chip nel cervello. Nata nel 2016 con lo scopo di far comunicare il cervello umano con il computer, l'azienda ha ricevuto l'ok dall'Fda per iniziare il reclutamento per il primo trial clinico destinato ai pazienti affetti da paralisi. "Siamo entusiasti di annunciare che è aperto il reclutamento per il nostro primo studio clinico sull'uomo. Se soffri di quadriplegia a causa di una lesione del midollo spinale cervicale o di sclerosi laterale amiotrofica (Sla), potresti essere idoneo", si legge sul profilo Twitter e sul sito di Neuralink. La sperimentazione è stata ribattezzata Prime Study (acronimo di Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) e punta a valutare la ...