Teo Mammucari a Ballando | si presenta così | scoppia la bufera per questo video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023)su Teodopo ildizione acon le Stelle. Milly Carlucci lo ha voluto nel cast dopo la sua esperienza come giurato nel programma di Maria De Filippi, Tu si que vales, su Canale 5. Dopo le insistenti voci di questa estate, l'annuncio ufficiale della sua partecipazione al talent è arrivato attraverso unpostato dagli account social della trasmissione. Propriofilmato, però, è finito nel mirino delle critiche. A far scatenare laè stato il fatto cheparli e si riprenda mentre è su un monoruota, cioè una sorta di monopattino elettrico senza manubrio. Un po' pericoloso, secondo gli utenti. Uno di loro, per esempio, ha scritto: “Sono contento, ma stai attento con il ...