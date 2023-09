Tenta di prelevare soldi con un documento falso | arrestato dai carabinieri

Leggi su fremondoweb

(Di giovedì 21 settembre 2023) Comunicato Stampa Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione dei reati in genere disposta dal Comando Provincialedi Benevento, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. In tale contesto, un’altra importante attività è stata condotta dai militari … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.