Tennistavolo femminile | Italia qualificata ai Mondiali a squadre di Busan 2024

(Di giovedì 21 settembre 2023) La Nazionaledell’diprenderà parte ai, in programma dal 16 al 25 febbraio a, in Corea del Sud. Ad ufficializzarlo è stata la International Table Tennis Federation, che ha comunicato i nomi delle nazioni qualificate in base ai risultati dei recenti Europei di Malmo. L’, che in Svezia ha raggiunto i quarti di finale, ha staccato il pass per la rassegna intercontinentale insieme a Germania, Romania, Francia, Portogallo, Spagna, Svezia e Slovacchia. Nel maschile, invece, qualificate Svezia, Germania, Francia, Portogallo, Ungheria, Croazia, Belgio e Danimarca. Per le formazioni europee restano soltanto quattro pass, che verranno assegnati in occasione dell’ITTF World Team Ranking ai team ...