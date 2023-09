Tennistavolo | ecco tutte le Nazionali qualificate per i Mondiali di Busan 2024 | c’è l’Italia femminile

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) La International Table Tennis Federation ha ufficializzato i nomi delleche si sonoai Campionatia squadre, in programma dal 16 al 25 febbraio, in Corea del Sud, seguendo i risultati delle varie rassegne continentali. In Europa le squadre già ammesse sono otto ealè tra queste, essendo arrivata ai quarti di finale agli Europei di Malmö. Le altre ad aver conquistato il pass sono Germania, Romania, Francia e Portogallo, Spagna, Svezia e Slovacchia. Fra gli uomini sono state promosse Svezia, Germania, Francia, Portogallo, Ungheria, Croazia, Belgio e Danimarca. Ci sono ancora quattro posti sia al maschile che ale saranno assegnati ai team meglio classificati nell’ITTF World Team ...