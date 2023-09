Temporali forti in Toscana | esteso il codice giallo a tutta la giornata di venerdì 22 settembre

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 21 settembre 2023) FIRENZE – Maltempo in arrivo ine per ladi 222023 la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso unpere per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore già a partire dalla mezzanotte di oggi, 21. La vigilanza sarà in vigore suL'articolo proviene da Firenze Post.