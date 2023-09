Telese Terme | città Pet-Friendly | arriva l’area sgambamento cani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAncheavrà un’area. Lo hanno annunciato il sindaco Giovanni Caporaso e l’assessore Marilia Alfano. Sorgerà nella rotonda Filangieri che si trova all’ingresso della, nei pressi delcimiteriale e sarà suddivisa in due sezioni, un per idi taglia medio-grande e l’altra per idi taglia piccola. Verrà dotata di giochi, fontanelle, cestini per la raccolta deiezioni e panchine. “Come amante degli animali e come amministratore sono felice che il progetto si stia concretizzando – afferma Marilia Alfano -.è unaPet-e, in quanto tale, vuole dare la giusta risposta alle istanze di quanti ci avevano chiesto uno spazio per portare il ...