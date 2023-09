Teatro Manzoni 23 24 | in cartellone Gabriele Pignotta | Max Pisu | Nino Formicola e molti altri

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 21 settembre 2023), stagione 2023/2024: in, Max, Edy Angelillo, Attilio Fontana, Sergio Muniz, Enzo Casertano, Miriam Mesturino ePresentata la nuova stagione deldi Roma (qui il sito internet ufficiale), diretto da Pietro Longhi che per il 2023/24 ha scelto in particolare protagoniste e protagonisti della drammaturgia contemporanea italiana, creando uninnovativo e di grande qualità, arricchito dalle ormai consuete proposte culturali. Dallo scorso anno, superato il periodo della pandemia, il pubblico è tornato a riempire la sala e gli abbonati sono in crescita, anche se ancora non si ...