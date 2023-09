Taibi | «Il mio gol fu casuale | quello di Provedel da attaccante»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Massimo, ex portiere e dirigente, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del gol di IvanMassimoun gol allal’ha fatto nel 2001, in Reggina-Udinese. Oggi ha raccontato i suoi pensieri a La Gazzetta dello Sport dopo l’exploit del portiere laziale contro l’Atletico Madrid. CINQUANTA VOLTE – «Ha riportato attenzioni sul mio nome. Ero a cena dopo aver visto a San Siro Milan-Newcastle, appena ho saputo del gol di, ho voluto rivederlo, almeno cinquanta volte. Anche perché, a 21 anni, è stato mio giocatore al Modena». IL GOL DI– «Per me un portiere che va all’attacco cerca solo di creare scompiglio nell’area avversaria. Ma Ivan ha segnato muovendosi da. Ha seguito il lancio di Luis Alberto ed è andato a colpire di ...